حاكم رأس الخيمة يطّلع على خطط «هيلتون» التنموية وعملياتها التشغيلية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصره بمدينة صقر بن محمد، غاي هاتشينسون، رئيس هيلتون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.

واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء على خطط الشركة التنموية وعملياتها التشغيلية في دولة الإمارات والمنطقة، مشيداً بأهمية الشراكة بين رأس الخيمة وهيلتون في تطوير القطاع السياحي. وأشار سموه إلى أن علامة هيلتون أسهمت في مسيرة تطوير قطاع السياحة في رأس الخيمة منذ بدايتها، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز آفاق التعاون مستقبلاً.

من جانبه، عبّر غاي هاتشينسون عن تقديره لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مؤكداً أن رأس الخيمة أصبحت وجهة مفضلة للأعمال والاستثمار والسياحة، بفضل توجهاتها الاستراتيجية الطموحة ومكانتها المتنامية على المستويين الإقليمي والعالمي. وأشار إلى أن الإمارة تمثل جزءاً من خطط الشركة للتوسع في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.