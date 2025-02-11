حاكم الشارقة يتفقد سير العمل بمشروعات كلباء

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، عدداً من المشروعات الجاري تنفيذها في مدينة كلباء لتضاف إلى سلسلة المشروعات السياحية والبيئية والترفيهية التي تتميز بها المدينة.

وشملت جولة صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع محمية النمر العربي التي ستضم مناطق طبيعية واسعة قادرة على استيعاب ما يصل إلى عشرات النمور العربية، مع نقاط مشاهدة استراتيجية تتيح للزوار رؤية النمر العربي في بيئته الطبيعية.

وسيقع المشروع على سلسلة من جبال الحفية في مدينة كلباء وبمساحة إجمالية تصل إلى 40 هكتاراً وتوفر إطلالات رائعة على الجبال ومدينة كلباء وخليج عُمان.

كما شملت جولة صاحب السمو حاكم الشارقة تفقد مشروع استراحة الحيار التي ستخدم مستخدمي طريق الشارقة - كلباء بمختلف فئاتهم، وستتكون الاستراحة من محال تجارية متنوعة عددها 130 محلاً مع وجود مساحة خارجية لعرض المنتجات التجارية وممشى مظلل ومواقف قريبة.

وتفقد سموه مشروع بحيرة الحيار التي ستتكون من أربع بحيرات رئيسة، واستراحات مجهزة بمرافق متكاملة تشمل: منطقة للشواء لتوفير تجربة ترفيهية للعائلات والزوار، ومنطقة ألعاب للأطفال لضمان بيئة آمنة وممتعة للصغار، ومرافق عامة تشمل دورات مياه وخدمات أخرى لضمان راحة المستخدمين، إضافة إلى 30 موقفاً للمقطورات المفردة، مع 60 موقفاً للمقطورات مع الاستراحة.

إلى ذلك، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم متحف مقتنيات الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

ويُنشأ بموجب المرسوم متحف في الإمارة يُسمى «متحف مقتنيات الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري، وتعود ملكيته لحكومة الإمارة، وتعود ملكية جميع المقتنيات المعروضة في المتحف إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

ونص المرسوم على أن يُعتمد مسمى المتحف باللغة الإنجليزية كالتالي: «Sheikha Jawaher Bint Mohammed Al Qasimi Collection».

وبحسب المرسوم يكون المتحف برئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ويكون مقره الرئيس في حي الشارقة للإبداع في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن يُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويتولى إدارة المتحف مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويُحدد القرار مهام المدير وصلاحياته.

ووفقاً للمرسوم يهدف المتحف إلى عرض المقتنيات الفريدة بهدف إلهام الجيل القادم من المصممين والحرفيين ومحبي الحرف، وتسليط الضوء على الأثر الذي أحدثته التقاليد الحرفية الإسلامية والعربية في الأشكال الفنية التاريخية والمعاصرة، والاحتفاء بمقتنيات الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي والمساهمات الجليلة التي قدمتها في مجالات الفنون الزخرفية والمهارة الحرفية، فضلاً عن جهودها الإنسانية، وإثراء ثقافة الجمهور وتعريف الزوار بمختلف جوانب الفنون الزخرفية والمهارة الحرفية التي تتطلبها صناعة المجوهرات والخزف والأقمشة والعطور.