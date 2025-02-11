14 فريقاً تتنافس في تحدي الإمارات للإنقاذ 2025

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تنطلق، اليوم في المدينة التدريبية بالروية، منافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025 بالتعاون مع المنظمة العالمية للإنقاذ «WRO»، حتى 13 فبراير الجاري، بمشاركة 14 فريقاً، منها 11 فريقاً من داخل الدولة، و3 فرق من خارج الدولة.

وأكد اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي، أنه، وبتوجيهات ومتابعة من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تم التنظيم والإعداد لمنافسات تحدي الإمارات لفرق الإنقاذ 2025، الهادفة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات والجهود في مجال الإنقاذ، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة الفرق على مستوى الأداء الفردي والجماعي للعاملين في مجال الإنقاذ، خصوصاً مع طبيعة المهام التي تمثل تحدياً بحد ذاتها للمنقذ، نظراً لاختلاف كل منها وارتباطها بظروف وعوامل مصاحبة ومتغيرة، وتحرص شرطة دبي على إقامة مثل هذه المنافسات والتحديات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة فرق الإنقاذ، ويعد التحدي منصة مثالية للاستفادة وتبادل الخبرات والممارسات في هذا المجال، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وأضاف: تنطلق اليوم فعاليات التحدي بمشاركة 14 فريقاً منها 11 من داخل الدولة و3 من خارج الدولة من فرنسا، ومن كرواتيا وأكاديمية Relyon للإطفاء من هولندا، وتسعى شرطة دبي من خلال التحدي إلى الارتقاء بمستوى جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مستويات متقدمة.

وتابع اللواء الفلاسي: يجمع التحدي نخبة من فرق مهام الإنقاذ، يخوضون منافسات وتحديات لسيناريوهات تحاكي الواقع الذي يتعرض له المنقذ والمسعف، وأمامهم الميدان ليثبتوا مدى قدرتهم على التغلب على الصعوبات بشكل سريع واحترافي، ويتم تقييم الفريق الفائز في كل سيناريو بناء على معايير عدة، أهمها الزمن القياسي لمهمة الإنقاذ.

وعن منافسات التحدي قال العقيد خالد الحمادي، مدير إدارة البحث والإنقاذ: «إن التحدي يتضمن سيناريوهات لــ «حوادث الطرق»، منها الإنقاذ القياسي والإنقاذ المعقد؛ وهي سيناريوهات واقعية تحاكي حوادث معقدة جداً للنخبة والصفوة من خبراء الإنقاذ والإسعاف».