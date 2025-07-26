«رأس الخيمة للمواصلات» تعزز التعاون مع مركز باحثي الإمارات

استقبل المهندس إسماعيل حسن البلوشي مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وفداً من مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات برئاسة الدكتور فراس حبال رئيس المركز، والدكتور فواز حبال الأمين العام وبحضور عدد من المسؤولين في الهيئة.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك في مجالات البحوث التطبيقية وإطلاق مبادرات بحثية متخصصة وتشكيل لجان علمية وتحكيمية إلى جانب إعداد دراسات كمية ونوعية تعتمد على بيانات الهيئة.

وناقش اللقاء آليات النشر العلمي لمخرجات الهيئة في مجلات علمية محكمة، وتنظيم المؤتمرات العلمية وتسجيل كوادر الهيئة كباحثين معتمدين محلياً ودولياً، بما يسهم في تطوير البيئة البحثية وتوسيع نطاق التأثير المعرفي المؤسسي.

وأكد البلوشي أهمية البحث العلمي التطبيقي كأداة استراتيجية لتطوير قطاع النقل والخدمات الذكية، مشدداً على التزام الهيئة بتأهيل الكوادر الوطنية على أدوات البحث والتحليل، وتعزيز بيئة الابتكار المؤسسي لدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور فراس حبال حرص المركز على توسيع شبكة الشراكات الوطنية لإنتاج أبحاث علمية تطبيقية تسهم في دعم صناع القرار، وتعزز تنافسية الدولة في المجالات البحثية والتقنية.