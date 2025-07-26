وفد من السفراء المعتمدين لدى الدولة يزور «ليوا للرطب»

زار وفد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الدولة، مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 21، في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة التي تستمر حتى 27 يوليو الجاري، بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث.

ضم الوفد دانا غولدفينشا، سفيرة جمهورية لاتفيا لدى الدولة، وماريا بيلولفاس، سفيرة جمهورية إستونيا لدى الدولة، ونتاليا المنصور، سفيرة جمهورية سلوفينيا لدى الدولة، ولويس ميغيل ميرلانو هويو، سفير جمهورية كولومبيا لدى الدولة، ولطف الله جوكتاش، سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، يرافقهم عدد من الدبلوماسيين.

تعرف الوفد إلى ما تقدمه أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المهرجان من خدمات وتقنيات ومحاضرات في قطاع الزراعة، وتجول في سوق الرطب والسوق الشعبي وجناح الحرف اليدوية وركن حشمة وأناقة، ومنطقة مسابقات الرطب والفواكه.

واطلع السفراء على ما يضمه المهرجان من معروضات تشمل المنتجات التراثية والزراعية والأغذية والصناعات المرتبطة بالنخيل، وأحدث التقنيات في مجال الزراعة بشكل عام وزراعة النخيل بشكل خاص، معربين عن سعادتهم بزيارة المهرجان، والتعرف على جوانب من تراث دولة الإمارات العريق.