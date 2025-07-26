تعاون بين بلدية الفجيرة والاتحاد للماء والكهرباء

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التكامل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، نظمت بلدية الفجيرة اجتماعاً تنسيقياً مع «الاتحاد للماء والكهرباء»، جرى خلاله بحث فرص التعاون المشترك، وربط الأنظمة الرقمية، وتطوير مبادرات الكشف الذكي، إلى جانب الاتفاق على وضع خطة إعلامية موحدة لدعم المشاريع المستقبلية.

وذلك في إطار عام ينسجم مع أهداف المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

حضر الاجتماع كل من المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للماء والكهرباء»، وعبدالله الحنطوبي، نائب مدير عام بلدية الفجيرة.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آليات توحيد الإجراءات بين الجهتين عبر منصة Fujairah Connect بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسهيل الوصول إليها، فضلاً على بحث تطوير مبادرات الكشف الذكي وتحسين البنية التحتية الرقمية.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم، أهمية التعاون في دعم رؤية إمارة الفجيرة نحو التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، مشيداً بدور «الاتحاد للماء والكهرباء» شريكاً استراتيجياً في تحقيق هذا الهدف.

من جانبه، ثمّن المهندس يوسف أحمد آل علي، هذا التعاون البنّاء، مؤكداً التزام الشركة بدعم جهود التحول الذكي، وتقديم حلول مبتكرة ومستدامة، تسهم في رفع كفاءة الخدمات، وتسريع وتيرة الإنجاز، ضمن رؤية وطنية استراتيجية موحدة تتواءم مع أولويات برنامج تصفير البيروقراطية.