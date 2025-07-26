جمعية الفجيرة الخيرية تسهم في «الفارس الشهم 3»

شاركت جمعية الفجيرة الخيرية في حملة «الفارس الشهم 3» ضمن السفينة الثامنة التي حملت اسم «خليفة الإنسانية»، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

وصرح معالي سعيد محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة، بأن الجمعية قدّمت دعماً مباشراً تمثل في 6 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل و6 صهاريج مياه، بما يسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، في ظل الأوضاع الاستثنائية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأكد أن مشاركة الجمعية في حملة «الفارس الشهم 3» تجسد النهج الإنساني لدولة الإمارات، الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من العطاء والإغاثة قيمة أساسية في سياسة الدولة، وتواصل قيادتنا الرشيدة هذا النهج الراسخ في دعم المحتاجين وإغاثة المنكوبين.