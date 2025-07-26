«الأعمال الخيرية» و«دبي الإسلامي» يدعمان 180 طالباً

نفذت هيئة الأعمال الخيرية العالمية بدعم من بنك دبي الإسلامي مبادرة «بالعلم نرتقي»، والتي تم من خلالها دعم 180 طالباً متعثراً من مختلف المراحل التعليمية داخل الدولة.

وتم تسليم ذوي الطلبة (شيكات) باسم المؤسسات التعليمية، بناءً على دراسة دقيقة لحالات أبنائهم والمبالغ المستحقة، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى دعم قطاع التعليم، ومساندة الطلبة من الأسر ذات الدخل المحدود، بالتعاون مع الشركاء في مسيرة الخير.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية: «نثمن هذه المبادرة الطيبة، ونشيد بحرص بنك دبي الإسلامي على دعم العمل الخيري في مجالاته المتعددة، ونحن في هيئة الأعمال الخيرية نُقدّر هذا العطاء النبيل، الذي يعكس التزام البنك الدائم بمبادئ المسؤولية المجتمعية، وخدمة كل أبناء الوطن ومن يقيم على أرضه».

وأضاف: «هذه المبادرة المباركة ليست فقط دعماً مادياً، بل رسالة أمل لأبنائنا الطلبة بأن هناك من يقف إلى جانبهم ليواصلوا دربهم التعليمي بكل ثقة».