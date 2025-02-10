سلطان بن أحمد يكرّم الفائزين بجائزة «شمس» للمحتوى العربي

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، حفل تكريم الفائزين بجوائز «شمس» للمحتوى العربي، الذي تنظمه مدينة الشارقة للإعلام، وذلك في مقر المدينة.

وألقى راشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، كلمة أشار فيها إلى أن الجائزة تأتي في إطار التزام المدينة بتعزيز البيئة الإبداعية ودعم صناع المحتوى الذين يسهمون في تطوير المحتوى العربي بجودة عالية وأفكار مبتكرة.

وأضاف العوبد: «إن جائزة «شمس» للمحتوى العربي ليست مجرد تكريم للإبداع، بل هي رسالة تستمد فكرتها من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإبراز دور الإعلام في بناء المجتمعات وتعزيز الهوية العربية، حيث تواصل مدينة الشارقة للإعلام من خلال هذه الجائزة جهودها في تحفيز الابتكار الإعلامي وتعزيز مكانة الشارقة حاضنة رئيسية للإبداع في العالم العربي».

ودعا مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، في ختام كلمته، الشباب إلى إبراز خوض تجربة الإبداع وتقديم الأفكار الهادفة، وذلك لتطوير مستوياتهم. وتفضل سمو نائب حاكم الشارقة بتكريم الفائزين بالجائزة: بودكاست «قصص» من تقديم جمال الملا من الإمارات الحائز المركز الأول، في جائزة أفضل بودكاست عربي، في حين نال المركز الثاني بودكاست «أسرار المال» من تقديم أحمد الجمل من مصر، وجاء في المركز الثالث بودكاست «فن» من تقديم بدر العوضي من الإمارات. أما في جائزة أفضل فيلم قصير فقد حقق المركز الأول فارس شاهين عن فيلم «الحذاء الأحمر» من سوريا، وفاز جبريل النويجي من ليبيا بجائزة أفضل فيديو لإعلان تجاري.

وفي جائزة أفضل صانع محتوى عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، حقق المركز الأول صانع المحتوى أحمد رأفت «مذيع الشارع» من مصر، وجاءت في المركز الثاني صانعة المحتوى حفصة محيو من الجزائر، بينما نال المركز الثالث صانع المحتوى مروان الشحي من الإمارات.

كما تفضل سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام بتكريم أعضاء لجنة التحكيم، وهم: الإعلامي أحمد سالم بوسمنوة، والمخرجة نهلة الفهد، والدكتور هشام زكريا، والإعلامي عبدالرؤوف أميرة، إلى جانب الرعاة والشركاء من مختلف الجهات.

كما شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي لقاء الإعلاميين السنوي الذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ليجمع كل الإعلاميين والمؤثرين في لقاء اجتماعي تخللته مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعزز من الترابط بين الإعلاميين، ومشاركة الأفكار التي ترتقي بالقطاع الإعلامي والمحتوى الهادف.

وصافح سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام جميع الإعلاميين المشاركين في اللقاء، شاكراً لهم جهودهم الكبيرة في الارتقاء بالقطاع الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون الدائم مع الجهات الإعلامية في إمارة الشارقة.

حضر الحفل كل من: الشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي، مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم علي الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وعدد من الإعلاميين.