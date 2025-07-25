توصيل الكهرباء لـ 1442 مشروعاً في الشارقة

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل التيار الكهربائي لـ 1442 مشروعاً بمختلف القطاعات، وتمديد ما يزيد على 243 كيلومتراً من كابلات الجهد المنخفض والمتوسط خلال النصف الأول من عام 2025 في مختلف أنحاء مدينة الشارقة.

وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة، والتيسير عليهم، وبعد إنهاء إجراءات التفتيش واستيفاء متطلبات الأمن والسلامة كافة.

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير الخدمات التي تقدمها، وتوصيل الكهرباء إلى المباني السكنية والتجارية والصناعية في المناطق كافة بإمارة الشارقة وفق أفضل المواصفات بعد إنجاز المنشأة وتسلم طلبات التوصيل الدائم للكهرباء.

وأكد أن التوسع في تركيب واستبدال العدادات الذكية يأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات، واستخدام الأجهزة والتطبيقات الذكية لتطوير مشروعاتها والخدمات التي تقدمها لسكان إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الشبكات بالمناطق المختلفة بإمارة الشارقة، سواء المناطق السكنية أو التجارية أو الصناعية، للاستفادة من مميزاتها، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.