نهيان بن مبارك يتوج الإماراتي عبدالرحمن الحميري بلقب «أمير الشعراء»

توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الشاعر الإماراتي عبدالرحمن الحميري بلقب «أمير الشعراء» في الأمسية الختامية من الموسم الحادي عشر لبرنامج «أمير الشعراء» الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث.

حضر الأمسية التي بثت من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، والمديرون التنفيذيون للقطاعات في الهيئة، وعضوا اللجنة الاستشارية للبرنامج الدكتور عماد خلف والشاعر رعد بندر، وجمهور من الشعراء والإعلاميين والأدباء والمثقفين ومحبي الشعر.

وأعلنت النتائج النهائية للمنافسة، بعد جمع درجات لجنة التحكيم المكونة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجو، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، وتمثل 60 درجة منها 30 منحت في الحلقة نصف النهائية ومثلها منحت في الحلقة النهائية، ودرجات تصويت المشاهدين التي تمثل 40 درجة.

وأسفرت النتيجة عن إحراز الشاعر عبدالرحمن الحميري المركز الأول بحصوله على 86 درجة من 100، ليفوز بجائزة قدرها مليون درهم بالإضافة إلى بردة الشعر وخاتمه، بينما حل الشاعر عبدالواحد عمران من اليمن في المركز الثاني بـ 57 درجة، وحاز جائزة قدرها 500 ألف درهم، وفي المركز الثالث الشاعر يزن عيسى من سوريا بـ 55 درجة وجائزة 300 ألف درهم.

وجاء رابعاً الشاعر عثمان الهيشو قرابشي من المغرب بحصوله على 51 درجة وجائزة قدرها 200 ألف درهم، وفي المركز الخامس الشاعر المختار عبدالله صلاحي من موريتانيا بنتيجة 50 درجة وجائزة قدرها 100 ألف درهم، وفي المركز السادس الشاعرة أسماء الحمادي من الإمارات بـ 49 درجة وجائزة قدرها 50 ألف درهم.

ريادة

وبمناسبة ختام الموسم الحادي عشر من البرنامج، أكد معالي فارس خلف المزروعي، أن برنامج «أمير الشعراء» رسخ ريادة العاصمة أبوظبي باعتبارها مركزاً فكرياً وأدبياً بارزاً في إحياء الموروث الحضاري العربي، واكتشاف المواهب الشعرية من خلال برامجها ومبادراتها الداعمة للشعر والشعراء، مشيراً إلى أن هذا النهج يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة، التي تسعى للحفاظ على الهوية العربية وصون الإرث المعرفي العريق للشعر العربي، باعتباره ديوان العرب وسجلاً لتاريخهم.

وأوضح أن برنامج «أمير الشعراء» يجسد رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى اهتماماً بالغاً بالشعر العربي بمختلف ألوانه وأشكاله، مؤكداً أن نجاحات البرنامج مستمرة بفضل دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمامه بالمشاريع الأدبية الهادفة التي تتبناها عاصمة الشعر «أبوظبي»، في سبيل الحفاظ على التراث الثقافي وصونه للأجيال القادمة، مهنئاً الشعراء الفائزين بالمراكز الأولى والمشاركين في الموسم الحادي عشر.

وثمن المزروعي اهتمام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومتابعته لهذه البرامج التي تبرز جهود الإمارة ودورها في الاهتمام بالشعر العربي وتوسيع قاعدته، ورفد مسيرته.

وأشاد بالمستوى الذي قدمه 20 شاعراً من 14 دولة في الموسم الحادي عشر، مؤكداً أن «أمير الشعراء» يواصل دوره في إبراز الشعر الفصيح وتعزيز مكانته في المشهد الأدبي في العالم العربي، منوهاً بجهود هيئة أبوظبي للتراث في دعم استراتيجية الإمارة الهادفة إلى إبراز مكانة الشعر.

من جهته هنأ عبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة، الشعراء الفائزين بوصولهم إلى نهائيات البرنامج في موسمه الحادي عشر، معرباً عن اعتزاز وتقدير هيئة أبوظبي للتراث بكل الشعراء الذين شاركوا في البرنامج.

وقال: «إن البرنامج حقق جملة من الأهداف يأتي على رأسها ترسيخ مكانة العاصمة أبوظبي، وتعزيز دورها في توطيد التفاعل والتواصل الشعري بين الشعوب، وإحياء الاهتمام بالشعر العربي لدى الأجيال الجديدة».

متسابقون

وافتتحت الحلقة الشاعرة أسماء الحمادي من الإمارات بقصيدتها «بين اسمين» التي أشاد بها الدكتور علي بن تميم، وناقش موضوعها وطريقة تناول الشاعرة له. والشاعر الثاني عبدالرحمن الحميري من الإمارات ألقى قصيدة بعنوان «الفوات»، حازت إعجاب لجنة التحكيم، فأسبغ عليها الدكتور علي بن تميم وصف الجمال، بينما أشار الدكتور محمد حجو إلى أن النص فيه معان عميقة يصور بها القلق والصراع النفسي.

وثالث نجوم الحلقة كان الشاعر عبدالواحد عمران من اليمن وقصيدته «الموقنون الحيارى»، التي قال عنها الدكتور محمد أبو الفضل بدران: «إن فيها بوحاً شفيفاً ونجوى رقيقة»، فيما أشاد الدكتور علي بن تميم بتمكن الشاعر من اللغة، وقدم الدكتور محمد حجو قراءة مقتضبة لمعمار القصيدة وبنيتها المعنوية.

والمتسابق الرابع الشاعر عثمان الهيشو قرابشي من المغرب وقصيدته «رحلة أخرى لابن بطوطة»، التي وصفها الدكتور علي بن تميم بأنها من أجمل قصائد الشاعر في البرنامج، وأشاد الدكتور محمد حجو برمزيات القصيدة، كما أثنى الدكتور محمد أبو الفضل بدران على القصيدة وموضوعها.

وخامس نجوم الأمسية كان الشاعر المختار عبدالله صلاحي من موريتانيا وقصيدته «أوركسترا الخلود .. نشيد الختام»، التي أشاد الدكتور محمد حجو بمعانيها ورموزها، وامتدح الدكتور محمد أبو الفضل بدران بلاغة الشاعر في تعبيره عن موضوع القصيدة.

وآخر المتسابقين كان الشاعر يزن عيسى من سوريا بقصيدته «العشب» التي أثنى عليها الدكتور محمد أبو الفضل بدران، وقال: «إنها تنبئ بموهبة شعرية»، وقال الدكتور علي بن تميم: «إنها القصيدة الأجمل للشاعر بين قصائده التي ألقاها في البرنامج».

واستضافت الحلقة الختامية الفنانة أريام والفنان فيصل الجاسم، اللذين قدما لوحة غنائية من ألحان الفنان عادل عبدالله وكلمات الشاعر الإماراتي الماجدي بن ظاهر، (المتوفى مطلع القرن الثامن عشر) تجلى من خلالها تناغم اللغة العربية الفصحى واللهجة المحلية.