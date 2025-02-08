«هيئة الأوقاف» تطلق الدورة الثانية لمبادرة تعزيز رسالة المساجد في المجتمع

أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الدورة الثانية لمبادرة «مساجدنا حصن وإيمان» تحت شعار «مجتمعنا تماسك وازدهار»، والتي تستمر فعالياتها طيلة شهر فبراير الجاري، وتتضمن العديد من البرامج والدورات التي تعزز رسالة المساجد في المجتمع، كونها مراكز إشعاع حضاري وعلمي وثقافي واجتماعي، ومنبعاً للمعاني والقيم الإنسانية السمحة.

ويأتي إطلاق المبادرة بدورتها الثانية، في إطار فعاليات الهيئة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرص الهيئة على تفعيل دور المسجد في المجتمع، وإثرائه بالفعاليات والأنشطة التي تسهم في تنمية معارف رواده وترسخ لديهم روح المودة والترابط والتعاون لخدمة الوطن والمجتمع.

مشيراً إلى أن برامج الدورة تترجم أهداف مبادرة «عام المجتمع» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتسهم في تحقيق نهج سموه في بناء مجتمع متماسك ومزهر، ورسم ملامح مستقبل أفضل للأجيال.

وقال: «إن برنامج الدورة يحتوي على 197 ألفاً و245 درساً، و903 حلقات قرآن، و15 محاضرة، يتم تقديمها في 5057 مسجداً على مستوى الدولة، ويسهم في تهيئة أفراد المجتمع للاستعداد لشهر رمضان المبارك بتعزيز النواحي المعرفية والتهيئة الإيمانية، بالإضافة إلى تعزيز دور أئمة المساجد في المجتمع».