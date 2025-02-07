مزرعة لآلئ السويدي.. سياحة خضراء تستعيد ذكريات «صيد اللؤلؤ»

رغم مرور عقود عدة على توقف صيد اللؤلؤ بالطرق التقليدية، التي عرفها أبناء الإمارات، وعرفت في منطقة الخليج منذ أكثر من أربعة آلاف سنة، إلا أن المواطن عبدالله السويدي استطاع الحفاظ على أصالة هذه الحرفة العريقة، عبر إنشاء وإبداع مزرعة لؤلؤ، هي الوحيدة من نوعها في المنطقة والعالم التي يتم فيها تكثير واستزراع المحار بشكل طبيعي، وتتيح للزوار فرصة فريدة للتعمق في تراث الغوص على اللؤلؤ، ومعرفة أهميته التاريخية، والاستمتاع بكنوز الطبيعية لخور الرمس الهادئ والبيئة المحيطة.

أسرة عريقة

تأسست مزرعة لآلئ السويدي منذ عام 2005، وهي تقع في منطقة الرمس، على بعد حوالي 12 كم من رأس الخيمة، وأنشأها عبدالله السويدي، الذي يحلو له أن يصف نفسه بأنه «الأخير في سلسلة طويلة من غواصي اللؤلؤ الأصليين، الذين يعود تاريخهم إلى أجيال سابقة».

والذي ينحدر من أسرة عريقة ارتبط اسمها بصيد اللؤلؤ قديماً، منذ القرنين الثاني عشر والثالث عشر، حيث كان جده من آخر الغواصين النشطين في الإمارات.

ويقول السويدي: «بعد أن أصبح الغوص على اللؤلؤ أثراً بعد عين، وخوفاً من تلاشي القيمة التاريخية للؤلؤ وذكرياته الجميلة، ولأن مواصفات مياه الخليج تحسن الإنتاج. كل ذلك كان كافياً لتحريك الفكرة في ذهني وتطويرها، ومن ثم إنشاء أول وأكبر مزرعة لإنتاج اللؤلؤ في مياه الخليج العربي».

المكان الأمثل

وتتيح مزرعة لآلئ السويدي فرصة للاستمتاع بإحدى أكثر التجارب السياحية والثقافية، من خلال التعرف على كنوز اللؤلؤ التراثية في مزرعة اللؤلؤ الواقعة على سفوح سلسلة جبال الحِجر، حيث تستفيد بحيرة المزرعة من مياه الأمطار العذبة، التي تنحدر من جبال الحجر، ما يجعلها المكان الأمثل لنمو اللآلئ وازدهارها.

وتقدم المزرعة للوفود السياحية تجربة فريدة متنوعة بين الاستفادة العملية، ومشاهدة مراحل زراعة واستخراج أجود أنواع اللؤلؤ العربي، بالإضافة للاستجمام في المناطق المخصصة على المنصة البحرية، ضمن برنامج المحاكاة الطبيعية لحياة الأجداد، وسط إطلالة خلابة على الجبال الشاهقة ومزارع النخيل، مع إتاحة الفرصة لركوب قارب صيد تقليدي، للوصول إلى المزرعة العائمة.

والانطلاق في جولة برفقة مرشد مختص، ويمكن استكشاف تاريخ صيد اللؤلؤ في المنطقة، والتعرف على الأهمية التاريخية لصيد اللؤلؤ والاطلاع عن كثب، على حياة غواصي اللؤلؤ وزراعته وعملية حصاده.

اعتماد كبير

وقديماً اعتمد أهل الإمارات على صيد اللؤلؤ وتجارته اعتماداً كبيراً، إذ كانت هذه التجارة تعتبر عصب الحياة بالنسبة لهم كما عمل في هذه التجارة الآلاف من سكان الدولة في جميع إماراتها.

ولكن مع ظهور النفط تضاءلت صناعة اللؤلؤ إلى أن انتهت كلياً بعد ذلك، وتوقفت منذ قرابة الثلاثين عاماً، وأصبح كل ما يتعلق بها من الذكريات، التي عاشها الجيل السابق.