عبدالعزيز بن حميد: «صيفنا سعادة» بيئة مثمرة في تعزيز قدرات الأبناء وصقل مهاراتهم

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة 2025» أصبح منصة رائدة على مستوى الدولة، تجمع بين التعليم والثقافة والرياضة، وتوفر بيئة مثمرة تسهم في تعزيز قدرات أبناء المجتمع وصقل مهاراتهم خلال العطلة الصيفية.

جاء ذلك خلال زيارته فعاليات النسخة السادسة من البرنامج، المقامة في المركز الثقافي الإبداعي بعجمان التابع لوزارة الثقافة، حيث اطلع على أنشطة البرنامج، الذي يقام خلال الفترة من 14 يوليو الجاري حتى 14 أغسطس المقبل.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي بجهود اللجنة العليا المنظمة، مثمناً التخطيط والتنظيم، وتنوع الفعاليات.