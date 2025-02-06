المهرجانات الزراعية.. مواسم اجتماعية تعزز السياحة الخضراء

تشهد الدولة على مدار العام طيفاً واسعاً من المهرجانات الزراعية التي تؤدي دوراً تثقيفياً سياحياً، وتعد مواسم اجتماعية خصبة يلتقي فيها محبو السياحة الخضراء، نظراً لما تحظى به من إقبال جماهيري كبير نظراً لتنوع برامجها ومعروضاتها ودقة تنظيمها، فضلاً عن كونها تشكل بوابات للاطلاع على النتاج الزراعي في بيئة الإمارات والمساهمات الإبداعية لأبناء الدولة.

وتسهم حملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الخامسة التي انطلقت تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني والهيئات السياحية المحلية في الدولة، في تسليط الضوء على دور الوجهات السياحية الزراعية الناجحة في جذب السياح والزوار إليها.

وتتنافس المهرجانات في تقديم أصناف المنتجات الزراعية، والتي تشمل مهرجانات العسل مثل مهرجانات الوثبة، وحتا، والذيد، كما تضم مهرجانات الرطب مثل ليوا، ودبي، والذيد، وليوا عجمان للرطب والعسل، بالإضافة إلى المهرجانات الزراعية مثل مهرجان حتّا الزراعي، ومهرجان قدفع الزراعي، وغيرها العديد من الفعاليات الزراعية.

ففي 31 يناير الماضي انطلقت فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الوثبة للعسل الذي يعد إحدى الفعاليات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، والتي تقام في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة في أبوظبي، حيث شهد المهرجان إقبالاً واسعاً من المهتمين بتربية النحل وإنتاج العسل.

وشكّل مهرجان حتا للعسل، منذ انطلاق دورته الأولى في عام 2017 منصة سياحية خضراء حظيت بإقبال لافت على منتجات العسل ويعود لهذا المهرجان الفضل في تطوير مهنة تربية النحل، وإرساء مفاهيم وممارسات جديدة في عالم العسل.

وفي الثالث من ديسمبر 2024 انطلقت في مركز «إكسبو الذيد»، فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الذيد للعسل، وسط مشاركة أكثر من 70 عارضاً، وتضمن مسابقات وفعاليات ترفيهية وفرصاً لتذوق وشراء أجود أنواع العسل، ويسهم المهرجان في تنمية الاقتصاد المحلي والتعريف بجوانب من التراث الإماراتي العريق .

ويعد مهرجان ليوا للرطب حدثاً سنوياً ثابتاً في جدول الفعاليات الثقافية في أبوظبي، بهدف التعريف بثقافة الإمارات وتراثها ويدعم قطاع الزراعة من خلال الاحتفاء بالنخيل والرطب، ويهدف المهرجان، الذي تم تنظيم الدورة الـ20 منه في يوليو 2024، إلى تبادل الخبرات الفنية بين المزارعين لزراعة أفضل وأجود أنواع النخيل والفواكه.وفي 28 يوليو 2024، انطلقت فعاليات مهرجان دبي للرطب في قلعة الرمال دبي في نسخته الأولى، بتنظيم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

واستمرت فعالياته حتى 3 أغسطس 2024 وشهد المهرجان مشاركة واسعة من أهل النخل، ومُلاك المزارع، والأسر المنتجة، ويحتوي المهرجان على العديد من المنصات التي تضم كل ما يتعلق بأهل النخل، إضافة إلى العديد من الأنشطة وورشات العمل الخاصة.

«الذيد» للرطب

ويشارك في مهرجان الذيد للرطب، الذي تم تنظيم دورته الثامنة في يوليو 2024، مزارعو النخيل من جميع أنحاء الدولة، الذين يعرضون مختلف أنواع الرطب، ويشاركون في المسابقات المتنوعة التي خصصها المهرجان، ويوفر فرصة لتسويق الرطب وعقد الصفقات التجارية بين المزارعين والموردين،

وخلال يناير الماضي، تم تنظيم فعاليات النسخة الثانية من «مهرجان حتّا الزراعي» الذي نظمته بلدية دبي في منطقة بحيرة ليم، بمشاركة نخبة من المزارعين الإماراتيين وأصحاب العِزَب والشركات الزراعية المحلية.

ويهدف المهرجان إلى تأسيس منصة تجمع المزارعين الإماراتيين، والمستثمرين، والشركات الزراعية، والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص.

واختتمت في 2 فبراير الجاري الدورة الثانية من «مهرجان قدفع الزراعي» بقرية قدفع في الفجيرة، ويسهم المهرجان في تسليط الضوء على تاريخ الزراعة في قدفع والاحتفاء بالمزارعين الذين يلعبون دوراً حيوياً في تنمية المحاصيل المحلية.

«ليوا عجمان» للرطب والعسل

تم تنظيم الدورة التاسعة لمهرجان «ليوا عجمان للرطب والعسل»، خلال الفترة من 24 إلى 28 يوليو 2024، بمشاركة 56 عارضاً من ملاك النخيل والمزارعين والنحّالين، وأصحاب المشروعات إلى جانب عدد من الجهات الرسمية