معالم بارزة تحتفي بـ 20 عاماً على انطلاق جائزة أبوظبي

احتفت جائزة أبوظبي التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمرور عشرين عاماً على انطلاقتها، حيث كرّمت خلالها نماذج ملهمة من أصحاب الأعمال الخيّرة الذين كرسوا وقتهم وجهدهم في خدمة مجتمع دولة الإمارات ومساندة الآخرين من دون مقابل.

وتزامناً مع فتح باب الترشيحات لدورتها الثانية عشرة، أُضيئت، مساء أول من أمس، معالم بارزة في أنحاء إمارة أبوظبي باللون الأصفر من بينها سوق أبوظبي العالمي «ADGM»، ومبنى مبادلة، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، وجامعة خليفة، وبرج كابيتال جيت، وفندق دبليو أبوظبي، وذلك تعبيراً عن التقدير والعرفان للشخصيات الملهمة التي أسهمت بإيثار وتفانٍ وإخلاص.

وفي دورتها الثانية عشرة، تُرحّب الجائزة بمشاركة الأفراد من المواطنين، والمقيمين في جميع إمارات الدولة وغير المقيمين كذلك من جميع أنحاء العالم.