13 مليون مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول

سجلت هيئة النقل في عجمان ارتفاعاً ملحوظاً في عدد مستخدمي مركبات الأجرة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغ عدد الركاب 13,396,248 مستخدماً، مقارنةً بـ12,803,214 مستخدماً خلال الفترة نفسها من عام 2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 4.63 %.

كما ارتفع عدد الرحلات التي تم تنفيذها عبر مركبات الأجرة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 6,698,124 رحلة، مقارنةً بـ6,401,608 رحلات خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة زيادة مماثلة بلغت 4.63 %.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، إن هذه الأرقام تعكس النمو المتواصل في قطاع النقل في إمارة عجمان، وتؤكد فاعلية السياسات والخطط التشغيلية التي تنفذها الهيئة لتلبية احتياجات الجمهور.