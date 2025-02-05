"الشؤون الإسلامية والأوقاف" تعتمد صرف 222.1 مليون درهم من الزكاة للمستحقين

اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مبلغ 222 مليوناً و107 آلاف و67 درهماً من أموال الزكاة للمستحقين لها بنهاية العام الماضي 2024م، استفاد منها نحو 11525 عائلة ضمن 20 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية المعتمدة لفريضة الزكاة.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حرص الهيئة على الشفافية في اعتماد مبالغ الزكاة وتوزيعها وفق لوائح معتمدة لصرف الزكاة ومُحَدثة باستمرارٍ ومبنيةٍ وفق المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل، إضافة إلى وجود لجانٍ متخصصة مكونة من أعضاء مشهودٍ لهم بالعلم والكفاءة تنظر وتبتُّ في الحالات المتقدمة للمساعدة.

وكشف الدكتور الدرعي عن زيادة 10% في المبلغ المعتمد عن العام الذي قبله، مؤكداً على اهتمام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرةٍ طيلة أيام السنة بالتنسيق والتواصل مع الجهات المختصة ذات الصلة.

وشدد على أن الهيئة تحرص على الارتقاء الدائم بمشاريع صرف الزكاة التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدرٍ من المعاملات وفي أقل وقتٍ ممكن.