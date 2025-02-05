هزاع بن زايد يزور خلفان الكتبي في مدينة العين

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، خلفان سلطان حضيرم الكتبي، في استراحته في منطقة بدع بنت سعود في مدينة العين.

ورحّب الكتبي وأفراد أسرته بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، معربين عن سعادتهم وفخرهم بهذه الزيارة الكريمة التي تؤكد حرص القيادة الحكيمة على تعزيز أواصر التواصل مع أبناء الوطن، ومتابعة أحوالهم والاطلاع الدائم على شؤونهم.

وأكد سموه الأهمية التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترسيخ قيم الترابط المجتمعي، انطلاقاً من إيمانه الراسخ بأن المجتمع الإماراتي بيت واحد، تجمعه قيم المحبة والوفاء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة. ورافق سموه، خلال هذه الزيارة، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان.