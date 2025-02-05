سفراء وقناصل: (سوات 2025) يجمع العالم في أجواء تنافسية

أشاد سفراء وقناصل في الإمارات، خلال زيارتهم لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية (سوات 2025) في المدينة التدريبية بالروية، بفكرة التحدي التي تجمع كافة الفرق التخصصية والشرطية على مستوى العالم في مكان واحد، من أجل المُنافسة وتبادل الخبرات في العمليات التكتيكية التي تعتبر من المهام الرئيسية التي يقومون فيها لتعزيز الأمن والأمان في المجتمعات.

وأكدوا أن تحدي «سوات» يجمع العالم من فرق أو جماهير مُشجعة في أجواء تنافسية واحتفالية أيضاً تعكس قدرة دولة الإمارات على استضافة أكبر الأحداث العالمية، وأن تكون وجهة رياضية استثنائية، مُعربين عن سعادتهم بالفعاليات التنافسية والمجتمعية المتنوعة في التحدي.

وقال روبرت رينز، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية، الذي زار التحدي: «مُنبهر من التنظيم، وفكرة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، مُثير للإعجاب أن نرى هذه الفرق وهذا التميز في إدارة الحدث من قبل القيادة العامة لشرطة دبي». وأضاف: «ما أحببته في هذا التحدي كدبلوماسي، هو أنه مُتخصص في جمع الفرق التكتيكية الشرطية من مختلف دول العالم معاً لمشاركة الخبرات فيما بينهم، وأنا ممتن جداً أيضاً للشراكة القوية بين وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأشار إلى أن «هناك زيادة في أعداد الفرق المشاركة في التحدي عاماً بعد عام، وهذا دليل على أن المُنظمين للحدث الدولي، يقومون بالشيء الصحيح في هذا المسار، مُشجعاً على الاستمرار والتطوير الدائم لفعالياته ومنافساته».

مسابقة ناجحة

من جانبه، أكد أليكسي جالديبين، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا، أن التحدي يعتبر من المسابقات الناجحة جداً على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن دليل هذا النجاح نابع من الإقبال الكبير من مختلف فرق دول العالم المتخصصة في العمل الشرطي والتكتيكي، وارتفاع مستوى التنافس فيها عاماً بعد عام.

وأوضح أن أجواء التحدي، رغم وجود تنافس قوي بين الفرق الشرطية، إلا أنها أجواء اجتماعية نظراً للتفاعل المتميز بين مختلف أعضاء الفرق والجماهير التي تشجع دولها، وكذلك تشجع الدول الأخرى المتنافسة خلال قيامها بأداء مختلف التحديات، مبيناً أن الإمارات نجحت في استقطاب هذا الزخم المجتمعي في هذه الأجواء الاستثنائية.

وأشاد قنصل جمهورية بيلاروسيا بفكرة التحدي التي تسهم في تعزيز تبادل الخبرات بين كافة العاملين في مجال إنفاذ القانون والعمل الشرطي التكتيكي عبر جمعهم في مكان واحد، وفي مسابقة واحدة، مُبيناً أن بيلاروسيا شاركت هذا العام بـ 3 فرق، واكتسبت الكثير من الخبرة في هذا المجال الحيوي الذي يعتبر من المجالات المهمة في مجال إنفاذ القانون.

فرصة ثمينة

من جانبه، أكد أبدبويان جوكيتش، سفير البوسنة والهرسك، أن التحدي بطولة مهمة للعاملين في مجال مكافحة الجريمة لرفع مستوى الخبرات لديهم، مقدماً شكره للقيادة العامة لشرطة دبي على التنظيم المتميز والفكرة الاستثنائية.

توسيع المشاركة

بدوره، أكد ميدير تورساليف، القنصل العام لقيرغيزستان، أن الشهرة التي واكبت التحدي دفعت مختلف الأجهزة الشرطية للتشجع والتسجيل في التحدي هذا العام، حيث ارتفعت عدد الفرق المشاركة من موطنه من 3 فرق العام الماضي إلى 5 فرق من مختلف الأجهزة الشرطية التي تضم وحدات فرق شرطية تكتيكية خاصة.

من جانبه، أشاد السفير أكوا أولا، سفير مملكة تونغا، بمستوى التنظيم العالي من قبل شرطة دبي في تنظيم هذا الحدث النوعي الذي يحظى بإقبال عالٍ، ويستقطب كافة العسكريين من مختلف دول العالم ليجتمعوا في مكان واحد.