البرلمان العربي للطفل يطلق منصة إلكترونية تفاعلية

أعلن أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن الدورة الرابعة للبرلمان العربي للطفل التي تعقد في منتصف فبراير الجاري ستشهد إطلاق عدة مبادرات ومنها منصة إلكترونية تفاعلية للأطفال العرب تمكنهم من التعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم والعمل على تعزيز برامج التوعية بحقوق الطفل في المدارس إلى جانب عقد ورش عمل تهدف إلى تأهيل الأطفال في مهارات التفكير النقدي والتنمية الذاتية لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في مجتمعاتهم.

وأوضح الباروت في تصريحات له أن الدورة الجديدة للبرلمان ستركز على قضايا حيوية مثل التعليم الجيد وحماية الأطفال وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وكيفية تعزيز حقوق الطفل في ظل التحديات الراهنة ومن ذلك التغيرات التكنولوجية السريعة وتأثيرها في الأطفال لتمكين الأطفال من أن يصبحوا شركاء حقيقيين في مناقشة هذه القضايا وأن يسهموا في تحديد مستقبل مجتمعاتهم.

وتوقع الباروت مستقبلاً واعداً للبرلمان العربي للطفل وأن يصبح صوتاً قوياً وفعالاً لكل طفل عربي ليشارك الأطفال في صنع القرارات التي تمس حياتهم عبر تعزيز التواصل بين الأطفال في مختلف الدول العربية وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في العملية التنموية المستدامة.

وأكد أن الاستعدادات للدورة الرابعة تسير على قدم وساق لاستضافة أطفال الوطن العربي في الشارقة.