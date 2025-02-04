الإمارات غداً.. طقس صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس ، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، و حركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 06:20 ، والجزر الأول عند الساعة 12:11 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 02:21، و الجزر الأول عند الساعة 09:06 والجزر الثاني عند الساعة 20:37.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 12 85 40

دبي 23 14 80 40

الشارقة 24 14 85 40

عجمان 24 14 85 35

ام القيوين 23 14 80 35

رأس الخيمة 23 14 80 30

الفجيرة 23 16 75 35

العـين 25 13 70 25

ليوا 25 13 85 25

الرويس 24 12 80 30

السلع 25 10 70 40

دلـمـا 23 15 75 35

طنب الكبرى / الصغرى 23 15 80 35

أبو موسى 23 15 75 30