سيف بن زايد يشهد جانباً من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جانباً من منافسات النسخة الـ 6 لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025 (سوات)، التي تنظمها وزارة الداخلية، وتستضيفها القيادة العامة لشرطة دبي في المدينة التدريبية بالروية بدبي، وذلك بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من الضباط وممثلي الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، وقادة الفرق التكتيكية على مستوى العالم.

واطلع سموه على مجريات اليوم الثاني المخصص لمسابقة «العمليات التكتيكية»، التي تعتبر واحدة من 5 تحديات بدأت مطلع الأسبوع.

كما اطلع سموه على القدرات العالية للعناصر المشاركة في منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والمستويات التي وصلت إليها هذه الفرق والوحدات الخاصة من الاحترافية والتدريب المُتخصص لخوض المنافسات والتغلب على التحديات المختلفة.

والتقى سموه بقادة الفرق التكتيكية المشاركة في التحدي، وأشاد بالنسخة الـ 6 لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والتي تعد الأكبر من حيث عدد الفرق المشاركة، والتي وصلت إلى 105 فرق من 46 دولة من مختلف دول العالم، وشهدت ارتفاعاً في مستوى المنافسة من قبل كافة الفرق.

من جانبه، تقدم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، بالشكر إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، للدعم الكبير لجميع قيادات الشرطة على مستوى الدولة ووحداتها الخاصة، والتي شاركت في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، وأظهرت مستويات متقدمة من حيث الاحترافية والتنافسية والجاهزية.

وقال معاليه: إن متابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لبطولة الفرق التكتيكية ساهم في تطويرها عاماً بعد عام منذ انطلاقها عام 2019، إلى أن وصلت هذا العام إلى النسخة السادسة التي توجهت بالعدد الأكبر من عدد الفرق المشاركة من مختلف دول العالم.