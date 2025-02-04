5 فرق نسائية تتألق في تحدي «سوات»

شهدت النسخة الـ6 من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025 (سوات) مشاركة 5 فرق نسائية محلية ودولية، يخضن منافسات رياضية قوية مع الرجال، وكن محط إعجاب الجماهير بما قدمنه من قدرات استثنائية واستراتيجيات تكتيكية أبرزت العمل الجماعي وروح الفريق وقوة العزيمة في مواجهة صعوبات وتحديات الميدان.

مهارات فردية وجماعية

وأكدت كارلا ناستري، محققة خاصة في البرازيل، وقائدة الفريق البرازيلي النسائي GRT، المشارك في التحدي، أن المنافسات تتميز بالعديد من التحديات والتصميمات الميدانية المتنوعة، التي تتطلب مهارات فردية وجماعية على حد سواء، وأنهن سعداء للغاية لمشاركتهن للمرة الأولى هذا العام إلى جانب 3 فرق برازيلية أخرى من العنصر الرجالي.

وأضافت: «نشارك هذا العام بدافع خوض التجربة الاستثنائية التي خاضها زملاؤنا من جهات شرطية وأمنية أخرى من البرازيل، استمعنا إلى تجربتهم وكانت دافعاً لنا لخوض التجربة ذاتها، خاصة وأن التحدي من شأنه تعزيز علاقاتنا مع أجهزة شرطية وأمنية أخرى، والاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع الأمني، هذا التجمع الكبير حافز قوي للقدوم وتوطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات. لقد تدرب فريقنا على مدار 6 أشهر، ونأمل أن نقدم أداء مذهلاً ونحقق نتائج متقدمة».

تطور ملموس

من جانبها، أعربت الملازم لطيفة السلمان، قائدة الفريق النسائي للقيادة العامة لشرطة دبي، عن سعادتها بالتطور الملموس في أداء الفرق المنافسة، سواء للرجال أو النساء، موضحة أنهن الفريق النسائي الأول الذي ينضم لمنافسات التحدي أمام الرجال في النسخة الرابعة من التحدي، وأنهن فخورات بانضمام فرق نسائية محلية ودولية للمنافسات في العام الماضي والجاري.

وأكدت الملازم لطيفة أن إقبال الفرق النسائية على المشاركة من دول مختلفة كل عام يؤكد نجاح التحدي عالمياً، خاصة وأن ارتفاع عدد الفرق الإجمالي يبرز السمعة الرائدة التي حققها التحدي عالمياً، ونجاحه في استقطاب المزيد والمزيد من الفرق، ومشاركة الفرق النسائية يؤكد أيضاً تمكين المرأة في المهن كافة، ومن ضمنها المهام الصعبة والقوات الخاصة، ونجاحها ميدانياً وصولاً لإشراكها في المنافسات العالمية.

بدورها، قالت الوكيل نورة الشامسي، قائدة الفريق النسائي من القيادة العامة لشرطة الشارقة، إن مشاركة الفرق النسائية في تحدٍ عالمي بهذا المستوى ليست فقط علامة فارقة في تطور الرياضات التكتيكية، بل تعكس التحولات الاجتماعية والثقافية التي تشهدها المجتمعات في تمكين المرأة في المجالات كافة، ومن ضمنها المجال الشرطي والأمني والعمليات الخاصة.

بدورها، قالت الرائد بوسابو شايكاوي، قائد الفريق النسائي من تايلاند، إنهن يشاركن هذا العام للمرة الثانية، وهن سعداء للغاية لتكرار التجربة، خاصة وأنهن تدربن جيداً واستعددن للتحديات التي واجهتهن في المرة الأولى، وكان في مقدمتها اختلاف الظروف المناخية بين تايلاند ودولة الإمارات.

وأضافت: «تفاجأنا بعامل خفي أثناء المنافسات في العام الماضي، وهو برودة الطقس في دولة الإمارات مقارنة بتايلاند، لذلك حرصنا على الاستعداد جيداً لمنافسات هذا العام، وكثفنا تدريباتنا في تايلاند في طقس بارد حتى نتمكن من مجاراة الوضع في دبي. إن التحدي فرصة مهمة وكبيرة لإبراز قدرات الفرق النسائية التايلاندية، وللتعرف في الوقت على ذاته إلى الفرق الشرطية من الدول المختلفة».

ويشارك الفريق النسائي من كازاخستان «توميريس» للمرة الأولى هذا العام، إلى جانب 11 فريقاً من كازاخستان من مختلف الأجهزة الأمنية والشرطية، وذلك بعد النتائج التنافسية التي حققتها الفرق خلال مشاركتها في العام الماضي على صعيد مختلف المنافسات، وصولاً إلى تتويج فريق «سردار كازاخستان» بالمركز الثالث في المجموع العام.