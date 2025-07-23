«الشارقة للاتصال» تستقبل طلبات الترشح حتى الغد

تستقبل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الثانية عشرة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة طلبات التقديم حتى الغد، من الجهات الحكومية، والمؤسسات الخاصة، والمنظمات الدولية، والأفراد عبر موقعها الإلكتروني:

وتحرص الجائزة، على تعزيز الاهتمام بمهارات الاتصال كونها من بين أهم خمس مهارات أساسية للإدارة والتخطيط في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وهو ما يؤكد أهمية تأسيس منصات مستدامة لتأهيل قيادات جديدة تمتلك أدوات الخطاب الفعال وتفهم احتياجات الجمهور.

وبحسب دراسات متخصصة، من بينها دراسة لـYTH Initiative، فإن برامج الاتصال المخصصة للشباب تسهم في رفع مستويات القيادة والثقة الذاتية بنسبة تتجاوز 45 %، وهو ما تسعى الجائزة لتحقيقه من خلال فئة أفضل مبادرة شبابية في الاتصال، التي تتيح الفرصة أمام الشباب لخوض تجارب قيادية مبكرة وتنمية قدراتهم في التفكير الاستراتيجي وصناعة التأثير المجتمعي.