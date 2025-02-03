شما بنت محمد بن خالد: «عام المجتمع» فرصة لتعزيز الاستدامة الثقافية

ثمّنت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، تحت شعار «يداً بيد».

وقالت: «إن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة يمثل مرحلة جديدة في تقدم دولة الإمارات نحو تعزيز قيم الإنسانية والسلم المجتمعي والتلاحم الوطني، ويعد هذا العام فرصة كبيرة لتوسيع الرؤية نحو مجتمع أكثر استقراراً، مع تأكيد دور أفراد المجتمع في دعم تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مشرق للدولة، بيقين أن المستقبل لا يعتمد فقط على التطور التكنولوجي والعلمي، بل يتطلب أيضاً تطوراً مجتمعياً مستداماً يتماشى مع تحديات العصر الحديث، مع الحفاظ على مبادئ وهوية الدولة الثقافية وقيمها الأخلاقية».

وأكدت أن الانطلاقة الحقيقية لهذا التطور تبدأ من الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية في بناء المجتمع، من خلال تعزيز التلاحم الأسري والوعي بحقوق وواجبات كل فرد فيها.

وأضافت: «لدينا فرصة عظيمة في هذا العام لمواجهة تحديات متعددة يواجهها المجتمع الإماراتي، منها الاتجاه ناحية العزلة الفردية داخل البعد المكاني للأسرة والتأثيرات السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من التحديات التي تؤثر بطريقة مباشرة في التماسك والتلاحم الوطني، وإنه حان الوقت من خلال دعم قيادتنا الرشيدة لعام المجتمع لمواجهة تلك التحديات وتعزيز قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة وتعزيز قيم التعايش والتسامح وتقوية الروابط ما بين الأفراد والمؤسسات».