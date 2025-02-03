الجمعية الكيميائية الإماراتية تعتمد برنامجها لـ «عام المجتمع»

أشادت الجمعية العمومية للجمعية الكيميائية الإماراتية بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات، تحت شعار«يداً بيد» في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد صباح أمس في فندق هيلتون جاردن إن برأس الخيمة، بمناسبة احتفالها بيوم الكيمياء الإماراتي وذكرى تأسيسها، منذ 15 عاماً، وتم خلاله اعتماد برنامج العمل لعام 2025.

يشمل البرنامج المشاركة في الملتقى العلمي العربي «الكيمياء وتقنيات النانو بين الحاضر والمستقبل» في مصر، واجتماع اتحاد الكيميائيين العرب بالرياض، واجتماعات الاتحاد الخليجي في المنامة، إلى جانب تنظيم الملتقى الكيميائي الإماراتي السادس والاحتفال بالأيام الوطنية الإماراتية. كما يتضمن البرنامج تنظيم جائزة مشكان العور للكيمياء، وتفعيل استقطاب طلبة الكيمياء في جامعات الدولة.

وأشادت موزة سيف الشامسي، أمين عام اتحاد الكيميائيين العرب ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكيميائية الإماراتية، بدعم حكومة رأس الخيمة لمقر الجمعية وحصولها على ترخيص دائرة التنمية الاقتصادية، مؤكدة حرص الجمعية على تحقيق رؤيتها في الارتقاء بالكيمياء في الإمارات إلى العالمية. كما أشادت أسماء الشميلي، ممثلة دائرة التنمية الاقتصادية، الجهة الحكومية المشرفة على الجمعيات برأس الخيمة بالجهود التطوعية المميزة للجمعية الكيميائية الإماراتية ودورها في توثيق العلاقة بين الكيميائيين والمعاهد والمؤسسات العلمية.