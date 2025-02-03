قادة الفرق المشاركة في تحدي «سوات» يشيدون بالتنظيم والمنافسات

أعرب قادة الفرق الإقليمية والدولية المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات»، والمنعقد في نسخته السادسة هذا العام، عن إعجابهم بمستوى التنظيم والمنافسات، وبعالمية التحدي الذي يجمع أكثر من 100 فريق من مختلف دول العالم، يتنافسون في 5 مسابقات تكتيكية على مدار 5 أيام متتالية في ميدان المدينة التدريبية في الروية بدبي، للفوز بلقب التحدي، والذي يجمع فرقاً من نخبة القوات الخاصة والأجهزة الشرطية والأمنية من مختلف الدول، يتحدون بعضهم البعض ضمن سيناريوهات واقعية تختبر مهاراتهم القتالية والاستراتيجية وقدرتهم على الأداء والعمل تحت الضغط.

ويشارك فريق الحرس الوطني للمرة الأولى في بطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025»، التي انطلقت أمس في دبي، وسط منافسة قوية بين نخبة من الفرق من مختلف دول العالم. وأظهر الفريق أداء احترافياً يعكس جاهزيته وكفاءته العالية في العمليات التكتيكية، إلى جانب قدرته المتميزة على التعامل مع أصعب السيناريوهات الأمنية، ما يعزز مكانته كأحد الفرق الواعدة في هذه البطولة الدولية.

وتشارك قوة دفاع البحرين بفريقين هذا العام A و B، وأوضح الرائد مبارك السليطي، قائد الفريق B، إنهم يشاركون هذا العام للمرة الثالثة في التحدي، مؤكداً أنهم سعداء بالمشاركة السنوية وبمستوى المنافسة الذي يزداد شدة كل عام. وأضاف: «خصصنا 6 أشهر للتدريب استعداداً للمنافسة، وقمنا ببناء ميدان مطابق في مملكة البحرين لهذا التحدي، حرصاً منا على تقديم أعلى أداء والحصول على مراكز متقدمة».

وأعرب قائد فريق الإكوادور (GOE)، النقيب ريكاردو بونيليا، عن سعادتهم بالمشاركة للمرة الأولى ضمن منافسات التحدي، مؤكداً أن وجودهم منحهم الفرصة للاطلاع على أداء الفرق الأخرى، وأفضل الممارسات القتالية المتبعة كل في بلده».

وقال عريف أول طلال يوسف المقبالي، قائد فريق أكاديمية شرطة دبي C، إن أكاديمية شرطة دبي تشارك للمرة الأولى في هذا التحدي، وبثلاث فرق، هم A, B, C، واستعدوا جميعهم للمنافسة بالتدريبات المكثفة على مدار 6 أشهر متتالية.

وضمن فرق كازاخستان الـ12 المشاركة في تحدي هذا العام، يشارك فريق «بيركوت B»، للمرة الأولى بقيادة ملازم أول نورسلطان جوسوبوف، والذي أعرب عن سعادته بهذه الفرصة المهمة لإظهار قوة الفرق الكازاخستانية واستعراض مهاراتها القتالية في الميدان أمام أكثر من 100 فريق يمثلون مختلف دول العالم.

وتشارك البرازيل بـ4 فرق في التحدي، أحدها نسائي، و 3 فرق للرجال، وقال غلوبير ميراندا جيديس، من القوات الخاصة للشرطة الفيدرالية البرازيلية، إن فريقهم والمسمى «COT»، يشارك للمرة الثالثة هذا العام، وهم نخبة الفرق في وطنهم.

ويشارك فريق من جمهورية بنما للمرة الأولى في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية. وقال ملازم جاساتوت أغيلار، إنهم سعداء للغاية للمشاركة في هذا التحدي، خاصة وأنهم الفريق الوحيد الذي يمثل وطنهم.

وللمرة الأولى، تُشارك سلطنة عمان في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية هذا العام بفريقين هما «عُمان 1» و«عمان 2». وعبر الرائد سعيد المعمري، من شرطة عمان السلطانية، قيادة المهام الخاصة، وقائد فريق «عُمان 1» في التحدي، عن سعادتهم بالمشاركة في هذا التحدي الشامل لمختلف المهام.