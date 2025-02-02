طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً،صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والداخلية يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 16:11، والمد الثاني عند الساعة 05:04، والجزر الأول عند الساعة 10:15، والجزر الثاني عند الساعة 22:25،

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:26، والمد الثاني عند الساعة 01:08، والجزر الأول عند الساعة 18:52، والجزر الثاني عند الساعة 08:04.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 15 80 40

دبي 23 16 80 40

الشارقة 24 14 90 35

عجمان 24 17 75 40

ام القيوين 23 16 80 30

رأس الخيمة 25 12 90 20

الفجيرة 26 17 80 20

العـين 23 13 80 40

ليوا 24 13 95 35

الرويس 22 14 85 55

السلع 23 13 90 20

دلـمـا 22 16 80 50

طنب الكبرى / الصغرى 21 18 80 35

أبو موسى 21 17 75 35