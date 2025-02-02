نهيان بن مبارك يحضر أفراح الظاهري والنعيمي في العين

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه بطي حميد دلموج الظاهري، بمناسبة زفاف نجله خليفة إلى كريمة مفتاح خميس بن دليمك النعيمي، بمجلس فلج هزاع في منطقة العين.

وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. وأعرب ذوو العروسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم .