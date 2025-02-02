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حمدان بن زايد يزور محمد المنصوري في منزله بالوثبة

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وام

أبوظبي
حمدان بن زايد خلال الزيارة
وام
حمدان بن زايد خلال الزيارة

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، المواطن محمد مطر مبارك المنصوري، بمنزله في منطقة الوثبة بالإمارة.

ورحب المنصوري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته بزيارة سموه الكريمة، وتشريفه لهم. وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية، التي تعكس عمق العلاقات، التي تربط القيادة الرشيدة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها، وحرصها على متابعة شؤون حياتهم، وتلمس احتياجاتهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا، وأن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها.