أجواء حماسية وجماهيريةبانطلاق تحدي «سوات 2025»

وسط أجواء حماسية وتنافسية وحضور جماهيري من مختلف الجنسيات، انطلقت صباح أمس، منافسات النسخة السادسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، والتي ستستمر إلى يوم الأربعاء المُقبل، وستتنافس الفرق فيها ضمن 5 تحديات تكتيكية تخصصية للوحدات الشرطية الخاصة بشكل يومي.

وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، انطلاق فعاليات التحدي الذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وذلك بحضور كبار الضباط، وقادة الفرق التكتيكية من 6 قارات.

ورحب الفريق المري، بالفرق المشاركة في النسخة السادسة من التحدي، والتي تعد الأكبر من ناحية عدد الفرق المشاركة منذ إنشاء التحدي، وذلك بعد النجاح الذي حققته النسخ الخمس السابقة على مستوى المشاركات الدولية، وعلى مستوى المنافسات بين الوحدات الخاصة، والتدخل السريع، والفرق التكتيكية من مختلف الدول.

والتقى الفريق المري، قادة وأعضاء الفرق التكتيكية المشاركة، مُتمنياً التوفيق لها في خوض المنافسات وحصد أعلى النقاط، والوصول إلى منصات التتويج، وتبادل الخبرات واكتساب المزيد من المهارات التكتيكية مع مختلف الفرق المشاركة.

260 ألف دولار

وتتنافس الفرق التكتيكية رجالاً ونساء، في ما بينها في الأيام المُقبلة في جوائز التحدي التي تصل قيمتها إلى 260 ألف دولار، وسيتم توزيعها بشكل يومي على الفرق التي تحصد المراكز الثلاثة الأعلى الأولى، إلى جانب توزيعها على الفرق المتصدرة في المجموع العام مع نهاية التحدي.

وتخوض الفرق خمس منافسات وهي «تحدي الهجوم»، و«العمليات التكتيكية»، و«مسابقة إنقاذ ضابط»، و«تحدي البرج العالي»، و«اجتياز الموانع»، وتحتاج كل مسابقة من كل فريق اتباع أساليب تكتيكية ولياقة بدنية وقدرات مهارية عالية.