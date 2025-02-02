الإمارات مركز إقليمي رائد في البنية التحتية والتحول الرقمي صحياً

أكدت شيتال ريتشي، المديرة الإقليمية لهيئة التنمية الاقتصادية لحكومة أيرلندا الشمالية في كل من الإمارات، والبحرين، وعمان أن الإمارات أحرزت تقدماً كبيراً في مجال الرعاية الصحية، وأضحت مركزاً إقليمياً رائداً في الابتكار والبنية التحتية والتحول الرقمي، مشيرة إلى أن مبادرات الدولة الاستراتيجية المتمثلة برؤية الإمارات 2031، والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي وخدمات التطبيب عن بعد والرعاية الصحية الدقيقة في ممارسات الرعاية الصحية اليومية، تعزز حصول الأفراد على الرعاية الصحية عالية الجودة.

وقالت ريتشي لـ«البيان»، على هامش مشاركتها في فعاليات معرض الصحة العربي 2025: إن الاستمرار في الاستثمار في مجال الصحة الرقمية، والأجهزة التقنية القابلة للارتداء، والطب الشخصي، هو دلالة على النمو في إيجاد فرص تنسجم مع مكامن قوة شركات أيرلندا الشمالية في عدة قطاعات، وأن التركيز على الرعاية الوقائية وإجراءات التشخيص القائمة على الذكاء الاصطناعي تمثل إمكانات تعاون مثيرة للاهتمام، تتطلع كلتا الدولتين من خلالها إلى الاستفادة من الابتكار لتحسين نتائج علاج المرضى.

تعاون صحي ثنائي

وحول التعاون في مجال الرعاية الصحية بين دولة الإمارات وأيرلندا الشمالية، أفادت ريتشي بأن كلا البلدين يحرصان على بناء علاقات وطيدة في هذا المجال، انطلاقاً من رؤية مشتركة نحو الابتكار والارتقاء بمستويات الصحة العامة وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى، منوهة بأن قطاع العلوم الحياتية والصحية في بلدها، الذي تشتهر الجهات العاملة فيه بخبرتها الواسعة في مجالات الصحة الرقمية وخدمات التشخيص والتكنولوجيا الطبية والتقنيات العلاجية المتقدمة، ينسجم تماماً مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات والمتمثلة في بناء نظام رعاية صحية عالمي المستوى ينصبّ تركيزه على المرضى.

ولفتت إلى أن شركات أيرلندا الشمالية العاملة في القطاع الصحي نجحت في توثيق التعاون الصحي مع الإمارات، حيث ساعدت حلولها المبتكرة في إتاحة خدمات التشخيص السريع وتوفير الأجهزة الطبية والأنظمة المعلوماتية الصحية المتقدمة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتنامية في المنطقة عبر الأجهزة والأدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والمتواجدة في سوق الإمارات في أوائل عام 2025.

وأشارت إلى أن التزام الإمارات بالتميز في الرعاية الصحية ينعكس في تطوير المرافق الطبية عالمية المستوى، والتركيز المتزايد على السياحة العلاجية. كما يجري تطوير الأطر التنظيمية لتشجيع إقامة علاقات وشراكات عالمية واستقطاب حلول متطورة في الرعاية الصحية.

وأكدت أن التعاون بين البلدين ينطوي على إمكانات هائلة في العديد من المجالات، تبرز منها الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية باعتبارها فرصاً رئيسية، ويمكن الاستفادة من خبرة شركات أيرلندا الشمالية في مجالات المعلومات الصحية ومراقبة المرضى والتشخيص عن بعد، في دعم جهود الإمارات لتعزيز تقديم الرعاية الصحية، «كما يفتح قطاع التكنولوجيا الطبية مجالاً آخر للتعاون، يمكن فيه للشركات المتخصصة في التشخيص الدقيق والأجهزة التقنية الصحية القابلة للارتداء والحلول العلاجية المبتكرة، أن تلعب دوراً محورياً في دعم أهداف الرعاية الصحية في الإمارات».

وأشارت إلى أن التجارب السريرية والتطورات الدوائية، وتوفير القدرات البحثية المتميزة في أيرلندا الشمالية في مجالات علاج السرطان، وأمراض القلب، ومقاومة الميكروبات، تسهم في تسريع تطوير تدخلات طبية جديدة تُصمم خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، إضافة إلى الاستثمار في التدريب وتبادل المعرفة، «إذ تسهم برامج التدريب والتطوير، مثل الندوات وبرامج التبادل والمشاريع البحثية المشتركة، في دعم التميز وبناء علاقات شراكة راسخة، ما يعود بالمنفعة على أنظمة الرعاية الصحية على كلا البلدين».

وحول دعم هيئة التنمية الاقتصادية لحكومة أيرلندا الشمالية الشركات الأعضاء فيها لتوسعة حضورها في سوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات، أفادت بأن الهيئة ملتزمة بمساعدة الشركات الوطنية هناك على التوسع والازدهار في الرعاية الصحية والعلوم الحياتية المتنامي في دولة الإمارات.

«فمن خلال الدعم المخصص، تتيح الهيئة للشركات الأدوات والمعلومات التي تحتاجها للنجاح والوصول إلى الأسواق الجديدة»، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على تقديم المعلومات السوقية الشاملة والإرشادات التنظيمية التي من شأنها مساعدة شركات أيرلندا الشمالية على فهم الديناميكيات الفريدة التي يتسم بها نظام الرعاية الصحية في الإمارات، ويمكّنها من تكيّف حلولها والتصدي للتحديات الإقليمية وتلبية متطلبات الامتثال.

وأكدت ريتشي أن بلدها يعمل على ترسيخ التعاون في التحول الرقمي في القطاع الصحي لوضع الحلول المبتكرة في مجالات الصحة الرقمية والتشخيص والتكنولوجيا الطبية، في موضعها المناسب، كما أن التوافق مع أهداف الرعاية الصحية في دولة الإمارات يخلق مساراً يتيح لشركات أيرلندا الشمالية الإسهام في الرؤية الطموحة للمنطقة مع تسريع نموها العالمي، والهيئة ملتزمة في تعزيز هذه الشراكات.