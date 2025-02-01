الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة، مع احتمال تجمد المياه على الجبال صباحاً يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، و تكون حركتها شمالية غربية و سرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 04:34

و الجزر الأول عند الساعة 09:25 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

و في بحر عمان يكون الموج متوسطا يضطرب أحياناً مع السحب، و يحدث المد الأول عند الساعة 12:28 والمد الثاني عند الساعة 00:37 ،و الجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:13.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 15 75 35

دبي 24 15 70 30

الشارقة 24 11 75 35

عجمان 25 16 80 35

ام القيوين 25 11 80 35

رأس الخيمة 25 10 85 45

الفجيرة 25 16 75 40

العـين 24 12 80 35

ليوا 26 12 85 35

الرويس 22 13 80 35

السلع 22 12 80 35

دلـمـا 20 16 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 21 17 80 40

أبو موسى 21 17 75 35