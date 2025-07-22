ثاني الزيودي: «ليوا للرطب» يعكس رؤية القيادة الاستشرافية لتمكين المجتمع

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن مهرجان ليوا للرطب يعكس رؤية القيادة الاستشرافية لتمكين المجتمع كونه منصة تروّج للمنتجات المحلية المرتبطة بالنخيل، إلى جانب تشجيعه المزارعين على التوسّع في الإنتاج وتحفيزه المصنعين على الابتكار ودعمه المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة.

وقال الزيودي خلال زيارته لفعاليات الدورة الـ21 التي تنظمها هيئة أبوظبي للتراث: «إن المهرجان يلعب دوراً كبيراً في استقطاب الخبراء والمصنعين والمنتجين والمزارعين من داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهود دولة الإمارات في ترسيخ وجودها في صدارة المؤشرات العالمية، باعتبارها مركزاً دولياً رائداً للتجارة والأعمال».

وأشاد بدور هيئة أبوظبي للتراث وجهودها في تنظيم المهرجانات الزراعية، إلى جانب العديد من المهرجانات التراثية المتنوعة، وثمّن دور المزارعين والمنتجين في تقديم منتجات إماراتية بجودة عالية وبمخرج احترافي خصوصاً في مجال النخيل وما يرتبط به من صناعات.

إلى ذلك، شهدت مسابقة سلة فواكه الدار، في المهرجان، منافسات قوية بين المزارعين، حيث استقبلت المسابقة نحو 238 صنفاً من فواكه الصيف، بوزن بلغ 750 كيلوجراماً من إنتاج مزارع الدولة، فيما تتواصل مسابقات الدورة الـ21 لغاية 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وتوجت اللجنة المنظمة للدورة الـ 20، أمس الفائزين في المسابقة، فيما أسفرت نتائج مسابقة سلة فواكه الدار عن فوز «شليويح مطر سيف حمدان المنصوري»، «بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى «علي عتيق محمد عطشان الهاملي»، فيما جاء في المركز الثالث «سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي».