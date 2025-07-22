222 مليون درهم مشاريع هيئة الأعمال الخيرية العالمية في النصف الأول

كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن حجم مشاريعها خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 222 مليون درهم، توزعت على مجموعة واسعة من البرامج والمشاريع الإنسانية والتنموية داخل الدولة وخارجها، منها 74 مليون درهم داخل الدولة، و148 مليون درهم في 20 دولة حول العالم.

وجاءت رعاية وكفالة الأيتام في صدارة المشاريع المنفذة، حيث بلغ حجم المشاريع 56 مليون درهم لأكثر من 62 ألف يتيم، وبلغ حجم مشاريع بناء وتجهيز المساجد في مناطق مختلفة حول العالم لا سيما أفريقيا 23 مليون درهم.

وفي القطاع الصحي تم تنفيذ مشاريع بإجمالي 23 مليون درهم، وفي محور المياه بلغ حجم مشاريع حفر وتجهيز الآبار السطحية والارتوازية 14 مليون درهم، وفي مجال التعليم فقد بلغ حجم المشاريع 8 ملايين درهم لبناء وتجهيز مدارس ومراكز تعليمية، إلى جانب توفير المستلزمات الدراسية للطلبة المحتاجين، وحجم مشاريع الصدقات العامة بلغت 10 ملايين ومشاريع إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك وزكاة الفطر نحو 10 ملايين درهم، ومشاريع العون الغذائي 4 ملايين درهم.