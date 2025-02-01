مقصود كروز: «عام المجتمع» يعكس رؤية الإمارات في ترسيخ القيم الإنسانية

أكد مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع»، يجسد رؤية قيادية استشرافية تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية القائمة على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة الوطنية تأتي في إطار نهج دولة الإمارات المستدام لتعزيز روح التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع، مع التركيز على أهمية غرس ثقافة الحقوق والواجبات المشتركة، وتعزيز قيم التسامح، والتعايش السلمي، وكذلك الانفتاح على الثقافات، وبما يسهم في إثراء النسيج الاجتماعي الإماراتي المتماسك والمتنوع.

وأضاف أن «عام المجتمع» يشكل فرصة واعدة لتوحيد الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية من أجل إيجاد بيئة يتمتع فيها جميع أفراد المجتمع بحقوقهم الأساسية، وبما يمكنهم من المشاركة الوطنية الفعالة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، حيث يبقى الإنسان محور التنمية وركيزتها الأساسية.