الإمارات غداً.. طقس صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية شرقية – شمالية غربية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:43 والمد الثاني عند الساعة 04:08، والجزر الأول عند الساعة 08:38 والجزر الثاني عند الساعة 21:36.

وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 11:33 والمد الثاني عند الساعة 00:08

والجزر الأول عند الساعة 17:37 والجزر الثاني عند الساعة 06:30.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 18 85 30

دبي 24 19 75 35

الشارقة 24 18 80 30

عجمان 26 19 80 30

ام القيوين 24 14 80 30

رأس الخيمة 25 15 85 40

الفجيرة 24 18 80 30

العـين 23 13 80 30

ليوا 23 11 85 35

الرويس 22 15 85 35

السلع 23 11 80 35

دلـمـا 22 17 85 50

طنب الكبرى 23 19 85 50

طنب الصغرى 23 19 85 50

أبو موسى 23 19 80 50