محمد المر: «عام المجتمع» رؤية استشرافية للمستقبل

أكد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، يعبر بوضوح عن رؤية استشرافية للمستقبل ترتكز على تمكين الإنسان والكوادر الإماراتية، وتعزيز دورهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتلاحماً وتقدماً، في خطوة تشكل اليوم انطلاقة وأساساً ومحوراً رئيساً لنهضة الوطن واستدامة تطوره».

وأضاف، «أن هذا العام يجب أن يكون فرصة للجميع للعمل معاً من أجل تعزيز القيم المجتمعية النبيلة، وترسيخ مفاهيم التعاون والتكاتف بين أفراد المجتمع، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو مجتمع أكثر ازدهاراً واستدامة».

وأكد معاليه، أن مكتبة محمد بن راشد، بوصفها صرحاً ثقافياً ومعرفياً، ستعمل على دعم هذا التوجه من خلال التوسع في برامج ومبادرات تعزز الوعي المجتمعي، وتنمي روح المسؤولية لدى الأفراد، وتسهم في نشر ثقافة القراءة والمعرفة، التي تعد ركيزة أساسية في بناء مجتمع متلاحم ومستنير، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع.