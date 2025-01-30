"التغير المناخي والبيئة": منتجات كوكاكولا في أسواق الإمارات آمنة وتخضع للمعايير الغذائية

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات الرقابية المحلية، خلو أسواق دولة الإمارات من منتجات كوكاكولا التي تحتوي على مستويات غير اعتيادية من الكلورات، مشددة على أن جميع المنتجات المتداولة في الأسواق المحلية آمنة ومطابقة لاشتراطات ومعايير السلامة الغذائية في الإمارات.

جاء ذلك في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بقيام شركة "كوكاكولا يوروباسيفيك" بسحب بعض المنتجات المصنعة في مقر الشركة ببلجيكا، حيث أوضحت الوزارة، عبر تدوينة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "X"، أن المنتجات المتوافرة في أسواق الدولة غير خاضعة لهذا السحب، كونها تُنتَج محلياً في مصانع كوكاكولا للتعبئة بإمارة أبوظبي.

وجددت الوزارة تأكيدها الالتزام المستمر بمراقبة سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، من خلال التنسيق الدائم مع الجهات المعنية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية في الدولة.