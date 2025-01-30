الإمارات.. توقعات الحالة الجوية من الجمعة إلى الإثنين

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الدولة ستتأثر خلال الأيام القادمة بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا غداً وبعد غد، يتبعه منخفض جوي متعمق مصحوب بكتلة هوائية باردة اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وأوضح المركز أن الحالة الجوية المتوقعة من الجمعة حتى نهار الإثنين ستكون على النحو التالي:

الجمعة والسبت: تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات، خاصة في بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

الأحد حتى صباح الإثنين: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية، بينما تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشمالية والشرقية، مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة، كما يُتوقع تجمد المياه صباحًا على المرتفعات الجبلية، مع احتمال تساقط حبات برد صغيرة في مناطق محدودة.

الرياح والبحر:

تهب الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، بسرعات خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة.

يكون البحر مضطرب الموج في الخليج العربي، بينما يكون خفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان، لكنه قد يضطرب أحياناً مع تشكل السحب.

يُوصَى بأخذ الحيطة والحذر، خصوصاً في المناطق المكشوفة والمرتفعات الجبلية، نظراً للتغيرات الجوية المتوقعة.