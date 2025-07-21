شرطة عجمان تعزز رضا وسعادة المتعاملين

نفذ مركز شرطة الجرف الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «ساعة مع المتعامل»، بالتنسيق والتعاون مع قسم إسعاد المتعاملين في القيادة.

وقال المقدم محمد الشعالي، رئيس مركز شرطة الجرف الشامل، إن تنفيذ المبادرة جاء ضمن جهود شرطة عجمان لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين من خلال الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها المركز، بالجلوس معهم عن قرب في جلسة مفتوحة والاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم والتعبير عن آرائهم بخصوص الخدمات المقدمة في المركز، ما يجسد التزامه بتطبيق أفضل الممارسات لضمان تقديم خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين، حيث حقق مركز شرطة الجرف الشامل نسبة 99 % في مؤشر رضا المتعاملين.

وعقد المقدم محمد الشعالي جلسة مفتوحة مع عدد من متعاملي المركز لمدة ساعة بحضور عدد من ضباط المركز، استمعوا خلالها لمقترحاتهم وأفكارهم والتحديات التي تواجههم ومناقشتها لبحث آلية وضع الحلول المناسبة لها، كما بحثوا سبل تحسين الخدمات وفتحوا آفاقاً لخلق مبادرات جديدة.

وعبر المتعاملون عن سعادتهم بهذا اللقاء المفتوح مع مركز شرطة الجرف الشامل، مؤكدين أن حرص شرطة عجمان على التواصل المباشر والمفتوح مع المتعاملين يؤكد حرصها على تعزيز جودة الخدمات، متمنين لشرطة عجمان دوام التوفيق والتميز في مسيرتها الأمنية والخدمية.