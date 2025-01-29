مسؤولون: الإمارات أرست قواعد راسخة في تنمية المجتمع

أكد مسؤولون، بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2025 عام المجتمع، أن دولة الإمارات تمكنت بحكمة قيادتها الرشيدة أن ترسي قواعد متينة وراسخة في تنمية المجتمع.

وأوضح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن إعلان العام 2025، عام المجتمع، يحث على توفير فرص حياة أكثر حيوية وقدرة على تنشيط مقدرات أفراد المجتمع ومواهبهم وطاقاتهم، لجعله أكثر تفاعلاً ومبتكراً وقادراً على البقاء في منصة المعاصرة والتطور المستدام في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كافة.

وأكد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ليكون «عام المجتمع»، مبادرة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الترابط والتلاحم الاجتماعي في دولة الإمارات.

وقال: «إن عام المجتمع يشكل انعكاساً طبيعياً لرؤية وفكر متفرد ومتطور للقيادة الرشيدة، وإلى تعزيز الروابط داخل الأسرة والمجتمع من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، إضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي والهوية الإماراتية».

مجتمع متماسك

وأوضح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن إعلان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع إماراتي متماسك ومزدهر، وتقوية الروابط المجتمعية والأسرية، وترسيخ المسيرة التنموية المستدامة من أجل مستقبل مشرق وواعد لدولة الإمارات.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: «إن إعلان عام 2025 عام المجتمع، يعكس رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز روح التلاحم والتكاتف في مجتمع دولة الإمارات، وترسيخ قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة الدولة كنموذج عالمي للتلاحم والتنوع الثقافي».

وأضاف: «نؤمن في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بأن دورنا يتجاوز تقديم الخدمات ليشمل الإسهام الفاعل في بناء مجتمع متماسك يحتفي بالتنوع ويعزز الانتماء.

نضع تعزيز العمل المجتمعي والإنساني والهوية الوطنية والثقافية في صدارة أولوياتنا، من خلال مبادرات تستهدف ترسيخ الروابط الأسرية والمجتمعية، وتشجيع قيم العطاء والانتماء، بما يعكس قيم الإمارات الأصيلة ويضمن استدامة أثرها الإيجابي».

بدوره، أكد الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة وحرصها الدائم على تعزيز التلاحم الوطني وإعلاء قيم التضامن والعمل المشترك لخدمة الوطن والمجتمع.وقال الفريق خبير المطروشي:

إن الدفاع المدني، بمسؤوليته الوطنية في حماية الأرواح والممتلكات، يلتزم بدوره في نشر ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، ليكون شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف هذه المبادرة المباركة، والحفاظ على استدامة موارد الوطن للأجيال القادمة، وكلنا ثقة بأن الأسر الواعية بسلامتها تصنع مجتمعات آمنة وإيجابية.

استثمار محوري

من جانبه، أكد سعيد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن إعلان 2025 «عام المجتمع» يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، تجاه بناء مجتمع قوي ومترابط قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الطموحات، وترسيخ منظومة التعايش والتسامح التي تتمتع بها بلدنا الحبيبة.

وأضاف الرقباني، أن مجتمعنا يقوى بالأسرة، ودعم الأسرة الإماراتية يعد استثماراً محورياً في مستقبل الوطن وازدهاره نعمل فيه يداً بيد لتعزيز روابط مجتمعنا وأسرتنا.

ونستثمر في بناء الإنسان وتطويره وتنمية قدراته باعتباره أساس بناء الأسرة والمجتمع، استمراراً لجهود الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل الإنسان والأسرة ركيزة أساسية للاستثمار السليم في رأس المال البشري، والذي يعد محور التنمية المستدامة.

قيم أصيلة

وأكد الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن الإعلان يعكس رؤية صاحب السمو رئيس الدولة، العميقة في بناء مجتمع قوي ومتماسك، يرتكز على قيمه الأصيلة وروابطه العائلية والمجتمعية.

وأضاف أن هذا الإعلان يعد دعوة وطنية لتعزيز المسؤولية المشتركة، وتمكين الأفراد من إطلاق إمكاناتهم، وتحقيق التلاحم المجتمعي الذي يشكل أساس التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

انتماء وتعاون

إلى ذلك، قالت المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية: «يأتي إعلان عام 2025 «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد»، تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة في تقوية التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والتعاون بين مختلف أفراد المجتمع، وتأكيداً لريادة دولة الإمارات في دعم الأفراد وتمكينهم وتوطيد الأواصر المجتمعية وتعزيزها.

إن هذه المبادرة الوطنية ليست مجرد عنوان لعام، بل هي دعوة متجددة لكل من يعد دولة الإمارات وطناً له للإسهام الفاعل في بناء مجتمع متماسك، يعكس روح الاتحاد والابتكار ويعتز بتراثه الثقافي العريق».

وقالت سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»: «يؤكد تخصيص العام 2025 ليكون «عام المجتمع» حرص قيادتنا الرشيدة على بناء مجتمع متماسك يضع الإنسان في قلب الأولويات الوطنية، ويمثل فرصة فريدة لتأكيد التلاحم بين الأفراد والأسر وتنمية العلاقات بين الأجيال، بما يعزز النسيج الاجتماعي المتين لدولة الإمارات».