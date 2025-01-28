تحت رعاية هزاع بن زايد.. محمد بن حمدان بن زايد يشهد ملتقى «والنجم»

تحت رعاية سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثّل الحاكم في منطقة العين، شهد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، الدورة الأولى من ملتقى «والنجم» الذي أُقيم يوم الأحد 26 يناير في قلعة الجاهلي في مدينة العين.

ونظَّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الملتقى بالتزامن مع ذكرى الإسراء والمعراج، بهدف تسليط الضوء على الأبعاد الثقافية والدينية لهذه المناسبة، بما يبرز معانيها الروحية وقيمها النبيلة.

وأثنى الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان على المشاركين في ملتقى «والنجم»، من المختصين في علوم الفلك والفضاء والدراسات الإسلامية، لأفكارهم القيِّمة في شأن الجوانب العلمية والدينية لورود ذِكر النجوم في القرآن الكريم.

وأشاد الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان بما قدَّمه ملتقى «والنجم» من مداخلات تثقيفية قيِّمة تُبرز جهود دولة الإمارات في مجال علوم الفلك والفضاء.