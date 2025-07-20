259 ألف مستفيد من مشروع «حفظ النعمة» بالفجيرة

أعلن يوسف راشد المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، عن تسجيل مشروع «حفظ النعمة» التابع للجمعية أرقاماً كبيرة، خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصل إلى 259 ألف مستفيد.

وأكد أن المشروع، الذي بات نموذجاً وطنياً يحتذى، جسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التكافل الاجتماعي وصون كرامة الإنسان، من خلال جمع فائض الطعام من المناسبات والفنادق والمؤسسات، وإعادة توزيعه على الأسر المتعففة والمستفيدين، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، بالشراكة مع مختلف القطاعات والمتطوعين.

وأوضح أن الجمعية عززت وصول المساعدات بكرامة إلى المستفيدين، عبر نشر 88 وحدة توزيع طعام مبردة «حفظ النعمة» في مواقع استراتيجية في المساجد والأحياء السكنية في الفجيرة ودبا، بما يضمن وصول المستفيدين إليها بسهولة، وفي أجواء تحفظ خصوصيتهم.