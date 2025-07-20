شرطة الحميدية توزع المياه والعصائر على العمال



نفذ مركز شرطة الحميدية الشامل مبادرة «صيفنا بارد»، لفئة العمالة في منطقة الحميدية لتوزيع المياه والعصائر الباردة على العمال العاملين في المواقع الإنشائية والطرقات العامة بإمارة عجمان، وذلك بهدف التخفيف من آثار درجات الحرارة المرتفعة، التي يشهدها فصل الصيف.

وقال الملازم عبدالعزيز محمد المنصوري، مدير فرع المرور بمركز شرطة الحميدية الشامل: «إن مركز شرطة الحميدية يحرص على تفعيل الدور المجتمعي، من خلال مد جسور التواصل مع المجتمع، وتقديم مبادرات إنسانية تعكس قيمنا الراسخة في احترام الإنسان وخدمته، لا سيما الفئات العاملة في الميدان، التي تبذل جهوداً كبيرة في ظل الظروف المناخية الصعبة».

ونالت المبادرة استحساناً واسعاً من قبل العمال والمجتمع المحلي، الذين عبروا عن امتنانهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أهمية مثل هذه المبادرات، التي تظهر الجانب الإنساني لرجال الشرطة، وتوطد علاقة الاحترام والتعاون بين الشرطة وأفراد المجتمع.