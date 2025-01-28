«آيدكس» و«نافدكس» يستعرضان الابتكار في 17 قطاعاً

يقدم معرضا آيدكس ونافدكس في نسختهما الجديدة 2025، منصة استثنائية لاستعراض أحدث الحلول المبتكرة في 17 قطاعاً رئيساً تشمل المركبات والأنظمة البرية، والطائرات والأنظمة الجوية، والأنظمة غير المأهولة، ما يبرز التقدم الهائل في تقنيات التنقل الذكي والعمليات الذاتية، كما تسلط الأنظمة الملاحية، وأنظمة الرادار، وأنظمة القيادة والسيطرة الضوء على الإمكانات التقنية التي تعيد تشكيل استراتيجيات الدفاع الحديثة.

ويقام المعرضان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، في الفترة من 17 وحتى 21 فبراير المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي ويعد المعرضان من أهم وأبرز الفعاليات العالمية في الساحة العالمية، كونهما يستعرضان أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الدفاع والأمن، بما يشمل البر والجو والبحر والفضاء.

وتنظم مجموعة أدنيك المعرضين بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ليجمعا نخبة من صناع القرار الحكوميين والدبلوماسيين وكبرى الشركات العالمية، ما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار التقني والدفاعي.

وسيركز معرض آيدكس على أبرز التطورات الهائلة في قطاعات الأسلحة والأنظمة والمعدات الشخصية والتقدم في تقنيات الاستعداد القتالي وحماية الأفراد، ما يضمن أقصى مستويات الكفاءة والجهوزية.

وفي مجالات متخصصة أخرى، يغطي المعرض أنظمة الحرب الإلكترونية، ومعدات الأمن الداخلي، ومعدات الطب والبقاء، فيلبي الاحتياجات المتزايدة للدفاع والأمن في مواجهة التحديات العالمية، كما يبرز أهمية التعاون الإنساني بتسليط الضوء على قطاعات الإغاثة والمنظمات الإنسانية.

كما يستعرض معرض نافدكس الذي يغطي مجال الدفاع البحري، السفن والأنظمة البحرية، والغواصات، والمركبات البحرية غير المأهولة، ما يبرز تطور القدرات البحرية المتقدمة، فيما يؤكد قطاع الدفاع الفضائي الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا الفضاء في الأمن الوطني.