حمدان بن زايد: «ليوا للرطب» يجسّد رؤية رئيس الدولة في تمكين المجتمع المحلي

سموه: النخلة جزء لا يتجزأ من تاريخنا وهويتنا الوطنية

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مساء أمس، فعاليات ومسابقات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، الذي يقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر فعالياته حتى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال سموه: إن مهرجان ليوا للرطب يؤكد دعم القيادة الرشيدة، الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتراث الإماراتي والقطاعات المرتبطة به، انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية المحافظة على الموروث الثقافي وتعزيزه في وجدان الأجيال الجديدة، ويجسد المهرجان رؤية سموه في تمكين المجتمع المحلي، ودعم المزارعين، وتشجيع زراعة النخيل، باعتبارها من ركائز الأمن الغذائي والاستدامة، ومكونات الهوية الوطنية الأصيلة لدولة الإمارات.

وأكد سموه دور المهرجان في إبراز مكانة شجرة النخيل وأهميتها في المجتمع الإماراتي، باعتبارها أحد مكونات الهوية الوطنية، إلى جانب دعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في أبوظبي، بما يتماشى مع أهداف «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

وثمّن سموه مشاركة الجهات الحكومية والخاصة، والمُصنّعين، والمنتجين، والأسر المنتجة، والحرفيات، مؤكداً أن هذه المشاركات تسهم في تسليط الضوء على التراث الإماراتي، وتعريف الزوار بالمنتجات المرتبطة بالنخيل والترويج لها، واطلاع المزارعين على أحدث الابتكارات في مجال الزراعة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أفرحتني زيارة مهرجان ليوا للرطب 2025، الذي يمثل منصة وطنية رائدة للاحتفاء بتراث النخيل، وتعزيز مفاهيم الاستدامة الزراعية.

وخلال الزيارة اطلعت على الجهود المتميزة المبذولة في دعم المزارعين، وتوظيف التقنيات الحديثة في تحسين جودة الإنتاج، إلى جانب البرامج الرامية إلى صون النخلة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تاريخنا وهويتنا الوطنية».

واطلع سموه خلال جولته في المهرجان على مشاركات المتسابقين في مزاينة الرطب، ومسابقتي «أكبر عذق» و«إبداع من جذع النخلة»، والتقى لجان تحكيم مزاينة الرطب ومسابقات الفواكه.

كما اطلع على ما يقدمه ركن الحرف التراثية من منتجات تقليدية متصلة بالنخلة، إضافة إلى أجنحة عرض فسائل النخيل، والأدوات الزراعية، وسوق الرطب، والسوق الشعبي، وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة.

رافق سموه خلال الجولة معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، وعدد من المسؤولين.