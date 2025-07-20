شرطة رأس الخيمة تحتفل بيوم النزيل العالمي

احتفلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، بيوم النزيل العالمي، اليوم العالمي لنيلسون مانديلا الموافق 18 يوليو من كل عام، اعترافاً بإسهامات الزعيم نيلسون مانديلا في تعزيز ثقافة السلام والحرية، وتطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تطوير برامج الرعاية الاجتماعية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومؤازرتهم وتحقيق الدمج بينهم وبين أسرهم والمجتمع، تأهيلاً ودعماً لهم للعودة إلى الحياة المجتمعية الكريمة بعد انتهاء فتراتهم القانونية والانغماس في المجتمع مع الشعور بالكرامة والعدالة والمساواة دون تمييز.

حضر الاحتفال العقيد ذياب علي الحرش مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، والرائد عبدالرحمن الحار رئيس قسم الإصلاح والتأهيل، والكاتب والروائي الإماراتي عبدالله النعيمي، وممثلو الجمعيات الخيرية، وعدد من ضباط وموظفي المؤسسة، والنزلاء وأسر النزلاء وأبنائهم، حيث أقيمت فعاليات ترفيهية لأبناء النزلاء، وتكريم الجمعيات الخيرية الداعمة للعمل الإنساني والخيري المتمثل في إسعاد النزلاء وأسرهم.