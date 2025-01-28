120 فريقاً تشارك بالنسخة الـ6 لـ«تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025»

أعلنت 6 فرق جديدة رغبتها في الالتحاق بمنافسات النسخة السادسة من «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025»، التي تنظمها شرطة دبي يوم السبت المُقبل، الموافق للأول من فبراير، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، ليرتفع بذلك عدد الفرق المشاركة إلى 120 فريقاً بدلاً من 114 فريقاً على المستوى العالمي.

وسجل للالتحاق بالحدث العالمي الذي يضم مُختلف الفرق التكتيكية والوحدات الشرطية التخصصية من مختلف دول العالم، فريق من الولايات المتحدة الأمريكية، وفريق من روسيا، وفريق من طاجكستان، وفريق من أرمينيا، وفريقان من بروناي.

وأكدت اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، الجهوزية التامة لبدء الفعاليات على المستويين التنظيمي والميداني مع بدء توافد الفرق المشاركة في التحدي الذي تصل قيمة جوائزه إلى 260 ألف دولار.

ويعد «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025»، الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية.